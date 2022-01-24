В курсе мировой истории в школах планируют уделить больше внимания Азии и Африке

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Руководитель Института всеобщей истории РАН, сопредседатель Российского исторического общества (РИО) Александр Чубарьян сообщил, что в разрабатываемой концепции преподавания школьного курса всеобщей истории планируется не делать акцент на Европе и уделить больше внимания странам Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом в понедельник сообщает газета " Ведомости " со ссылкой на академика.

Как рассказал Чубарьян, авторы новой концепции, работа над которой почти завершена, решили сделать курс менее "европоцентричным" и выделить больше места Азии, Африке и Латинской Америке. Концепция определяет основные подходы к преподаванию всеобщей истории и содержит историко-культурный стандарт с перечнем основных событий, дат и персоналий из курса истории от первобытного общества до наших дней, которые школьникам необходимо знать. По словам Чубарьяна, ожидается, что на основании историко-культурного стандарта создадут новое поколение учебников по мировой истории.

Академик сообщил, что после 1 февраля концепция будет направлена на обсуждение экспертам в РИО, Российское военно-историческое общество, Российскую академию образования, МГУ и РГГУ. К 15 марта будет завершен сбор замечаний к документу, а в конце апреля доработанный проект направят в Минпросвещения РФ.

"У меня есть договоренность с министром просвещения о том, что концепция будет принята на утверждение", - сообщил академик, добавив, что "главное - получить готовый стандарт к 1 сентября".

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал о намерении министерства комплексно обновить систему преподавания истории на уровне общего образования.