{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В курсе мировой истории в школах планируют уделить больше внимания Азии и Африке

Авторы новой концепции решили сделать курс менее "европоцентричным", отметил Руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Руководитель Института всеобщей истории РАН, сопредседатель Российского исторического общества (РИО) Александр Чубарьян сообщил, что в разрабатываемой концепции преподавания школьного курса всеобщей истории планируется не делать акцент на Европе и уделить больше внимания странам Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом в понедельник сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на академика.

На эту тему
"Книги мертвых дядек про мертвых дядек". Как увлечь классикой прагматичных школьников
"Книги мертвых дядек про мертвых дядек".

Как рассказал Чубарьян, авторы новой концепции, работа над которой почти завершена, решили сделать курс менее "европоцентричным" и выделить больше места Азии, Африке и Латинской Америке. Концепция определяет основные подходы к преподаванию всеобщей истории и содержит историко-культурный стандарт с перечнем основных событий, дат и персоналий из курса истории от первобытного общества до наших дней, которые школьникам необходимо знать. По словам Чубарьяна, ожидается, что на основании историко-культурного стандарта создадут новое поколение учебников по мировой истории.

Академик сообщил, что после 1 февраля концепция будет направлена на обсуждение экспертам в РИО, Российское военно-историческое общество, Российскую академию образования, МГУ и РГГУ. К 15 марта будет завершен сбор замечаний к документу, а в конце апреля доработанный проект направят в Минпросвещения РФ.

"У меня есть договоренность с министром просвещения о том, что концепция будет принята на утверждение", - сообщил академик, добавив, что "главное - получить готовый стандарт к 1 сентября".

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал о намерении министерства комплексно обновить систему преподавания истории на уровне общего образования.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Кабмин Японии получил просьбы об усиленном режиме борьбы с коронавирусом от 16 префектур
Особый режим уже действует в 16 других префектурах страны
Читать полностью