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Пандемия COVID-19

Главная детская поликлиника Камчатки приостановила оказание плановой помощи

В регионе растет число заразившихся коронавирусной инфекцией

ТАСС, 24 января. Петропавловск-Камчатская детская поликлиника №1 приостановила оказание плановой медицинской помощи из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте учреждения.

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"В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации с 24 января 2022 года приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Отменены плановые приемы к врачам-педиатрам, узким специалистам", - говорится в сообщении.

На Камчатке растет число заразившихся коронавирусной инфекцией. Так, неделю назад было зарегистрировано 55 случаев, за последние сутки - 102. Всего с начала пандемии в регионе выявили свыше 24,7 тыс. случаев заболевания ковидом, умерли 526 человек.

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РоссияКамчатский крайПандемия COVID-19
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