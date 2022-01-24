Главная детская поликлиника Камчатки приостановила оказание плановой помощи

"В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации с 24 января 2022 года приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Отменены плановые приемы к врачам-педиатрам, узким специалистам", - говорится в сообщении.

На Камчатке растет число заразившихся коронавирусной инфекцией. Так, неделю назад было зарегистрировано 55 случаев, за последние сутки - 102. Всего с начала пандемии в регионе выявили свыше 24,7 тыс. случаев заболевания ковидом, умерли 526 человек.