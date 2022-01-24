СМИ: акции протеста прошли в Перу в зоне разлива нефти

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 января. /ТАСС/. Более 1 тыс. манифестантов собрались в воскресенье в районе зоны, пострадавшей от разлива нефти в Перу, на акцию протеста с требованиями пересмотра условий работы испанской нефтегазовой компании Repsol в стране. Об этом сообщает агентство EFE.

Манифестация собрала местных жителей и представителей экологических организаций, которые прошли маршем по улицам района Вентанилья, расположенного к северу от Лимы. Центром протестов стали окрестности нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего компании. Об инцидентах в ходе акции не сообщалось.

Разлив нефти произошел 15 января при разгрузке танкера в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. В океан попало около 6 тыс. баррелей нефти. По данным Министерства охраны окружающей среды Перу, оказались загрязнены 18 тыс. кв. м пляжей. Прокуратура Перу начала расследование по факту нанесения ущерба окружающей среде.

Власти Перу потребовали от испанской нефтегазовой компании Repsol компенсировать ущерб от разлива нефти. Repsol заявила, что разлив нефти произошел из-за высоких волн, которые вызвало извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга.

Позже Лима объявила зоной чрезвычайной экологической ситуации районы, пострадавшие от разлива нефти.