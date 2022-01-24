Аэропорт Краснодара возобновил работу, прерванную накануне из-за снегопада

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Краснодара возобновил работу, которая была прервана накануне вечером из-за сильного снегопада. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе авиаузла.

За прошедшие сутки работа аэропорта приостанавливалась дважды.

"Аэропорт Краснодара возобновил работу с 06:00. За текущие сутки отменены 13 рейсов, 11 находятся на запасных аэродромах", - говорится в сообщении.

За ночь отправлены три рейса, задержанные за минувшие сутки. Это рейсы авиакомпании "Россия" в Пулково, Utair в Москву и "Уральских авиалиний" в Екатеринбург.

В 34 городах и районах Краснодарского края 22 января в связи с непогодой был введен режим повышенной готовности. Кроме того, в регионе действуют три экстренных предупреждения о лавинной опасности выше 1,5 тыс. м, сильных осадках в виде дождя, мокрого снега, ливней в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 25 м/с в отдельных районах, а также об очень сильном снеге в горной зоне Сочи.