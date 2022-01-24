Кабмин Японии получил просьбы об усиленном режиме борьбы с коронавирусом от 16 префектур

ТОКИО, 24 января. /ТАСС/. Правительство Японии получило просьбы о введении усиленных мер против распространения коронавируса еще от 16 префектур страны, включая густонаселенные Осака, Хёго, Киото, Фукуока. "Мы намерены очень быстро рассмотреть этот вопрос", - сообщил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Ожидается, что официальное решение о распространении усиленного режима борьбы с коронавирусом дополнительно на 16 префектур будет принято 25 января. В настоящее время он уже действует в 16 других префектурах, включая самый густонаселенный в Японии район Большого Токио. Таким образом, усиленный режим будет распространен в общей сложности на 32 из 47 префектур страны, и в дальнейшем эта зона может быть еще более расширена.

Вводимые меры предусматривают в первую очередь сокращение времени работы общепита и ужесточение условий продажи там алкоголя. Закрываются некоторые государственные учреждения - например, зоопарк в Токио. Могут быть также ограничены масштабы массовых мероприятий. В то же время введение кодов, пропусков и других мер такого рода в Японии по-прежнему не предусматривается.

Темпы распространения коронавируса в стране оставались относительно низкими вплоть до середины декабря, когда наметилась тенденция к резкому росту заболеваемости из-за распространения омикрон-штамма. Сейчас суточный прирост новых случаев заражения по всей стране, включая в Токио, вышел на рекордный уровень, однако смертность и число пациентов в тяжелом состоянии остаются относительно низкими. Так, по всей стране с населением более 126 млн человек сейчас лишь 430 больных с диагнозом ковид находятся в палатах интенсивной терапии с подключением к установкам ИВЛ и другой аппаратуре. Специалисты связывают это с высоким уровнем иммунизации населения - сейчас двумя дозами вакцины в стране привиты около 80% жителей.

Всего за время эпидемии в Японии коронавирусом заразились более 2,18 млн человек, зафиксировано 18,5 тыс. летальных исходов.