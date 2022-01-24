Росатом разработал проект рекультивации Байкальского целлюлозно-бумажного комбината

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Федеральный экологический оператор (ФЭО, предприятие госкорпорации "Росатом") разработал проект рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). В ближайшее время проект представят на общественные обсуждения, заявил ТАСС директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии "Росатома" Андрей Лебедев.

"Впервые за 10 лет с момента остановки комбината представлен проект приведения территории в безопасное состояние и полной ликвидации угрозы Байкалу. Проект ликвидации накопленного экологического вреда промышленной площадки БЦБК, разработанный с учетом рекомендаций Российской академии наук и Росприроднадзора, сдан заказчику и в ближайшее время будет представлен на общественные обсуждения. В соответствии с условиями контрактов к 31 мая мы с проектной документацией должны пройти государственные экспертизы, после чего сможем приступить к работам", - сказал Лебедев.

Он также напомнил, что в 2021 году ФЭО провел инженерные изыскания, разработал проектную документацию рекультивации полигона "Солзанский" и очистных сооружений площадки БЦБК. По инициативе межведомственной рабочей группы под руководством заместителя председателя российского правительства Виктории Абрамченко к анализу технологических решений были привлечены ученые научного совета Российской академии наук по глобальным экологическим проблемам (РАН) и представители Росприроднадзора.

"В 2021 году был организован открытый сбор предложений. Технологические решения прошли опытно-промышленные испытания в реальных условиях с учетом требований особого правового режима центральной экологической зоны Байкальской природной территории. В декабре Российская академия наук утвердила экспертное научно-техническое заключение, материалы которого были использованы при подготовке в проектной документации", - добавил Лебедев.

В соответствии с заключением РАН для переработки содержимого карт шламонакопителей полигона "Солзанский" рекомендованы технологии компостирования шлам-лигнина, реагентной обработки и литификации (превращения в твердые породы) содержимого карт с получением безопасных продуктов - компоста и почвогрунтов. Для очистки щелокосодержащих сточных вод и осадков очистных сооружений рекомендуется технология их многоступенчатой очистки фильтрацией и обратным осмосом с получением воды, очищенной до показателей, которые значительно превышают нормативы водоемов рыбохозяйственного значения.

"Параллельно в качестве временной меры до полной ликвидации накопленного вреда ФЭО помогает поддерживать карты-накопители в безопасном состоянии, понижая уровень надшламовых вод. Таким образом исключен риск разрушения дамб гидротехнических сооружений и залпового загрязнения озера Байкал отходами, образовавшимися в процессе деятельности БЦБК. В 2021 году ФЭО построил локальные очистные сооружения и понизил уровень надшламовой воды в картах-накопителях полигонов "Солзанский" и "Бабхинский", откачано и очищено более 40 тыс. кубометров. В 2022 года ФЭО готов продолжить эту работу", - подчеркнул Лебедев.

О комбинате

БЦБК работал с 1966 года по 2013 год и был градообразующим предприятием моногорода Байкальска с населением более 12 тыс. человек, расположенного на южном берегу Байкала в Иркутской области. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов БЦБК. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.

Всего на БЦБК 14 карт-накопителей отходов общей площадью более 180 га. За годы работы комбината в них накопилось около 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, включая отходы производства и бытовой мусор. Карту-накопитель №12 местное население некоторое время использовало как свалку для бытовых отходов. Но основной объем отходов в накопителях составляет шлам-лигнин - отходы целлюлозного производства.