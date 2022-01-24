Проект по обучению уходу за родственниками запустили в Москве

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Проект "Школа родственного ухода" начал работать в Москве. Его участники смогут научиться ухаживать за родственниками, неспособными к самообслуживанию, сообщается в понедельник на сайте мэра Москвы.

"Мы стремимся сделать жизнь в Москве комфортнее, а оказание услуг - доступнее. В рамках расширения системы поддержки горожан по вопросам родственного и долговременного ухода за нуждающимися мы запускаем новый уникальный проект "Школа родственного ухода". Люди нередко сталкиваются с необходимостью ухода за близким человеком, потерявшим способность к самообслуживанию. Но не все бывают морально готовы к подобным переменам. В таких случаях важно своевременно получить необходимую информацию и знания, чтобы перестроить свою жизнь и жизнь близких", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она подчеркнула, что забота о малоподвижном или ослабленном человеке занимает достаточно много времени, поэтому обучение будет проходить дистанционно, так как далеко не все могут посещать очные курсы. Также Ракова отметила, что "Школа родственного ухода" подразумевает бесплатное обучение.

Разработкой курсов занимались специалисты Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы. На них можно получить знания по таким темам, как "Забота о малоподвижном человеке", "Комфорт и безопасность" и другим.

Чтобы начать обучение, нужно зайти в раздел проекта на сайте Департамента труда и социальной защиты населения и пройти опрос, позволяющий определить, какой перечень услуг рекомендован в конкретном случае. Список сформируется с помощью специального калькулятора услуг. После этого пользователю предложат заполнить анкету для получения доступа к прохождению дистанционного обучения. Ссылка на онлайн-курс придет на указанную электронную почту.