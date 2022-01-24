В Иркутскую область пришла первая партия вакцины от коронавируса для подростков

ИРКУТСК, 24 января. /ТАСС/. Первая партия вакцины "Спутник М" из 1 680 доз поступила в Иркутскую область для вакцинации подростков от новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Первая партия в количестве 1 680 доз вакцины от коронавирусной инфекции для подростков от 12 до 17 лет "Спутник М" поступила в Приангарье", - говорится в сообщении.

Пока вакцинацию подростков будут проводить в поликлиниках. Если препарат начнет поступать в большом количестве, делать прививки также начнут в школах.

Вакцину от коронавируса "Спутник М" Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало в ноябре 2021 года. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

По данным регионального оперштаба, в Иркутской области на 24 января зарегистрировано 165 743 случая заражения коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 574 заболевших, при том, что в начале января этот показатель составлял порядка 250-300 человек. За время пандемии выздоровели 152 510 человек, умерли 7 484.

В регионе сохраняется обязательный масочный режим. С 15 октября введена обязательная вакцинация для нескольких категорий граждан, относящихся к группам риска. Также введены QR-коды для посещения торгово-развлекательных центров, крупных непродовольственных магазинов, заведений общественного питания, музеев, кинотеатров и других развлекательных организаций, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов, саун. С 23 октября временно запрещены гастрольные концерты и спектакли.