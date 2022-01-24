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Пандемия COVID-19

Медики в Бангладеш назвали насморк самым распространенным симптомом "омикрона"

Большинство симптомов при заражении новым штаммом коронавируса похожи на те, что у сезонного гриппа, отметил представитель Госуправления медицинского обслуживания при Минздраве Бангладеш Назмул Ислам

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 января. /ТАСС/. Большинство пациентов, заразившихся штаммом "омикрон", имеют один общий симптом - насморк. Об этом сообщил в воскресенье журналистам представитель Государственного управления медицинского обслуживания при Минздраве Бангладеш профессор Назмул Ислам.

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По его данным, по меньшей мере 73% пациентов, которые заразились вариантом "омикрон" в Бангладеш, сообщили о насморке. Кроме того, головные боли были зарегистрированы у 68% пациентов, в то время как 64% сообщили об усталости и вялости. По меньшей мере 60% пациентов чихают или чувствуют боли в горле, в то время как 44% страдают кашлем.

"Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа. Поэтому мы должны проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какое-либо лечение", - приводит слова профессора бангладешское интернет-издание Bdnews24.

По информации профессора, дельта-вариант коронавируса все еще доминирует в Бангладеш, но омикрон-вариант постепенно вытесняет его.

По данным издания, на конец минувшей недели в Бангладеш было зарегистрировано более 1,6 млн случаев заболевания ковидом. Число умерших из-за последствий коронавируса составляет 28,2 тыс. человек.

Теги
БангладешПандемия COVID-19
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