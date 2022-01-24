Токио не будет учитывать позицию Сеула при подготовке материалов для ЮНЕСКО

ТОКИО, 24 января. /ТАСС/. Власти Японии не намерены учитывать протесты Южной Кореи при принятии решения о выдвижении золотых и серебряных рудников на острове Садо в качестве кандидата на внесение в список объектов Всемирного культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом заявил в понедельник в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента глава МИД страны Ёсимаса Хаяси.

Сеул требует от Токио отказаться от этого плана, поскольку в шахтах Садо в первой половине прошлого века использовался принудительный труд корейских рабочих. "Мы не уделяем какого-либо дипломатического внимания позиции Южной Кореи", - сказал в связи с этим министр. По его словам, решение о выдвижении рудников Садо будет принято на независимой основе.

За их выдвижение ранее высказался японский Совет по делам культуры, его активно поддерживают власти префектуры Ниигата, в которую входит остров Садо. Добыча золота и серебра велась там с раннего средневековья, в XVII веке ее объемы вышли на лидирующие позиции в мире. В первой половине прошлого века работы в шахтах вновь активизировалась с использованием современной техники, туда были завезены около 1 200 рабочих с Корейского полуострова, который с 1910-го по 1945 год находился под японским колониальным господством. Работы там были полностью прекращены в конце 1980-х годов, и сейчас рудники Садо превращены в популярный туристический объект, где под землей с применением искусно изготовленных фигур средневековых рабочих воссозданы условия добычи драгоценных металлов в феодальные времена.

Токио и Сеул уже неоднократно конфликтовали из-за списков Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2017 году Япония заявила протест против внесения туда документов о принудительной вербовке кореянок в бордели японской армии в годы Второй мировой войны. В прошлом году Сеул выражал неудовольствие отсутствием упоминаний о подневольном труде корейских рабочих в представленных Токио в ЮНЕСКО материалах об объектах индустриальной истории страны.