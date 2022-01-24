В Москве создали онлайн 3D-тур по павильону "Умный город" на ВДНХ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Онлайн 3D-тур по павильону "Умный город" на ВДНХ создали в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Чтобы узнать обо всех цифровых достижениях города, достаточно посетить павильон "Умный город". Его экспозиция полностью интерактивна. Здесь можно, например, побеседовать с роботом Дитошей, отправиться в виртуальную поездку на беспилотном такси и вырастить дерево за несколько секунд. Мы подготовили 3D-экскурсию, которая позволит познакомиться с выставкой технологий, представить ее масштабы, оценить разнообразие инсталляций", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Эдуарда Лысенко.

Чтобы начать изучение павильона, следует зайти на его страницу на сайте ВДНХ и кликнуть по ссылке на 3D-тур. Виртуальная экскурсия проходит по шести зонам инновационного пространства. Двигаться вперед по экспозиции можно, просто кликая мышкой по странице.

"Также на виртуальной прогулке может помочь "Навигатор", его значок находится в левом нижнем углу экрана. Если нажать на него, появится окно с перечнем ключевых экспонатов павильона. Каждый такой экспонат сопровождается текстовой справкой или коротким объясняющим видео. Они открываются, если кликнуть по информационному значку серого цвета", - говорится в сообщении.

Павильон "Умный город" заработал на ВДНХ в сентябре 2016 года. С момента открытия его посетили более 478 тыс. человек. За пять лет в павильоне провели более пяти тыс. экскурсий, а также свыше 820 отраслевых мероприятий, мастер-классов, квестов, воркшопов по программированию, курсов по 3D-моделированию, роботехнике и другим передовым направлениям.