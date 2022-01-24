Власти КНР за месяц подавили вспышку COVID-19 в городе с населением 13 млн человек

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. Китайские власти за месяц смогли ликвидировать серьезную вспышку коронавируса в провинции Шэньси (северо-запад) и ее административном центре Сиане, население которого составляет около 13 млн жителей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник региональным комитетом здравоохранения.

Согласно официальной информации, в больницах Шэньси осталось всего 275 инфицированных (из более чем 2 тыс. человек, не считая бессимптомников). Новых случаев не было выявлено уже несколько дней, данная провинция объявлена территорией с низким риском заражения.

Пресечь распространение инфекции удалось благодаря закрытию Сианя и его изоляции от всех прочих районов КНР. Подобная практика в период эпидемий, как отмечают китайские эксперты, в стране существует на протяжении многих столетий. В последнюю неделю декабря ежедневный прирост заразившихся в Шэньси превышал 150 человек, что по китайским меркам является большим показателем.

Тем не менее эпидемическая ситуация в Китае по-прежнему не идеальная: за последние несколько дней в нескольких районах Пекина зафиксированы десятки случаев заражения штаммами "омикрон" и "дельта". Правительство предпринимает активные усилия, чтобы уже в ближайшие дни, до начала зимних Олимпийских игр, полностью пресечь распространение вируса в столице.