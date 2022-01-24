Медики в ЕАО ждут пик заболеваемости "омикроном" в середине февраля

ТАСС, 24 января. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) и медики ожидают прихода основной волны коронавируса, вызванного штаммом "омикрон", в середине февраля. Продолжительность борьбы с новым штаммом, по прогнозам регионального Минздрава, займет около двух месяцев.

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"Мы четко понимаем, что основная волна придется ориентировочно на середину февраля. Продолжительность борьбы с очередной волной нового штамма планируется примерно в течение двух месяцев. Основная нагрузка ляжет на амбулаторное звено. Мобилизация медицинских сил амбулаторно-поликлинического звена сейчас готовится, и она будет осуществлена полномасштабно", - цитирует пресс-служба регионального правительства начальника департамента здравоохранения области Андрея Лебедева.

С начала пандемии в ЕАО выявлено 12 020 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 11 070 человек, умерли 649 пациентов. Вакцинацию прошли более 63 тыс. человек.

Мобилизация системы здравоохранения в регионе предполагает усиление кадрового состава и материальной составляющей. "Приобретаются средства индивидуальной защиты, лекарства, планируем ускорить ремонт и приобретение медоборудования. Также прорабатывается вопрос открытия резервных коек при госпитализации пациентов с диагнозом "новая коронавирусная инфекция", - добавил Лебедев.