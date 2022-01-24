Минпросвещения назвало стабильной ситуацию с ковидом в школах России

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Карантин из-за ковида введен в 32 российских школах, ситуация является стабильной. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена".

"Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной: по состоянию на 21 января количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально - всего лишь 0,08%", - говорится в сообщении.

Из представленных материалов следует, что карантинные меры из-за ковида введены в 32 школах в 21 регионе.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал 14 января, что большинство школ после зимних каникул работает очно.