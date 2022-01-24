В Калмыкии продлили режим ограничений из-за коронавируса

ЭЛИСТА, 24 января. /ТАСС/. Власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за коронавируса еще на два месяца. Соответствующее решение было принято региональным оперативным штабом по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

Ранее режим ограничений действовал до 23 января включительно.

"Период действия ограничительных мер в Республике Калмыкия продлен до 27 марта 2022 года. Сохраняется действие нескольких мер предосторожностей в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 60 лет", - говорится в сообщении.

Решением оперштаба региона также сохраняется запрет на проведение на территории Калмыкии театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий. Исключение составляют спортивные мероприятия, включенные в единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий республики на 2022 год, театральные представления, концерты в залах театров и концертных залах при соблюдении некоторых условий. Это, в частности, численность посетителей не более 70% от проектной вместимости закрытого помещения, наличие у посетителей QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста.

В Калмыкии в минувший вторник выявили первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон", он лабораторно подтвержден у 25 жителей региона. Управление Роспотребнадзора по Калмыкии ввело с 20 января в школах и учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования Элисты карантин в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ среди детей. Плановый прием в поликлиниках республики приостановлен в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за роста числа заболевших гриппом, ОРВИ и коронавирусом.

По данным оперштаба на утро понедельника, в республике с начала пандемии зарегистрировано 34 773 случая заражения (плюс 153 за сутки), выздоровели и выписаны 32 883 пациента (плюс 20 за сутки). В тяжелом состоянии находятся восемь пациентов, из них три - на аппарате искусственной вентиляции легких. Умерли 765 человек.