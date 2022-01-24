Школы Литвы начинают переходить на дистанционное обучение

ВИЛЬНЮС, 24 января. /ТАСС/. Общеобразовательные школы Литвы в связи с ситуацией с распространением коронавируса начинают переходить на дистанционное обучение, некоторые муниципалитеты наложили запрет на проведение мероприятий в закрытых помещениях. Об этом в понедельник сообщило национальное радио LRT.

"С понедельника в Акмянском районе учащиеся 5-12 классов переводятся на удаленную форму обучения, - сказал в эфире мэр района Виталиюс Митрофановас. - Школьники начальных классов продолжают ходить на уроки, так как иначе они останутся в эти часы одни: освобождение от работы для родителей на данный случай не предусмотрено".

Всего в Литве насчитывается 60 районных муниципалитетов. Акмяне становится первым из них, где школы частично вводят удаленную систему преподавания. "Две трети очагов инфекции приходится на образовательные и воспитательные учреждения, за сутки мы фиксировали до 30 заболевших школьников", - отметил мэр.

До 28 февраля в Акмяне также вводится запрет на проведение культурных и спортивных мероприятий, собраний в закрытых помещениях. Первым такой порядок установил муниципалитет Мажейкского района. К нему, кроме Акмяне, уже присоединились Клайпедский и Шилутский районы. В Йонишкском районе это ограничение пока носит рекомендательный характер.

На позапрошлой неделе в Литве двое суток подряд отмечалось максимальное число заражений коронавирусом с начала пандемии. 12 января было зафиксировано 6 234, 13 января - 7 057 новых случаев. Первое инфицирование на территории республики было выявлено 28 февраля 2020 года. С начала пандемии в стране умерли 7 758 человек.