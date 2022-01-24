Власти Тюменской агломерации сообщили, что дороги региона на 82% соответствуют нормативам

ТЮМЕНЬ, 24 января. /ТАСС/. Дороги в Тюменской агломерации на 82% соответствуют нормативам. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления строительства по Тюменской области.

"К 2030 году доля региональных трасс, находящихся в нормативном состоянии, должна составить не меньше 60%, доля улично-дорожной сети агломераций - не ниже 85%. В Тюменской области показатель нормативного состояния региональных трасс уже перевыполнен - 62,59%. По агломерации на текущий момент 82% дорог соответствуют нормативам", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в пресс-службе Главного управления строительства региона, в Тюменской области 60% населения удовлетворены качеством и доступностью дорог. Ранее в Главном управлении строительства региона сообщили, что по нацпроекту в области в 2022 году отремонтируют 126 объектов суммарной протяженностью почти 106,67 километра.