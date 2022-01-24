В Псковскую область поступила вакцина "Спутник Лайт"

В субботу он сообщал, что вакцина закончилась в области. Одной из причин назывался стал декабрьский инцидент, когда из-за поломки морозильной установки госпредприятия "Фармация" в области испортилось 45 тыс. доз вакцины. В субботу вечером глава региона заявил, что Минздрав РФ направит 11,5 тыс. доз "Спутника Лайт" в область, этот вопрос он согласовал с министром Михаилом Мурашко.

"Спутник Лайт" поехал в районы Псковской области. Кто его ждал - записывайтесь на ревакцинацию", - написал губернатор. По его данным, за последние сутки первый компонент вакцины получили лишь 192 человека, а полностью прошли вакцинацию 26 жителей. За все время пандемии первый компонент вакцины получили 276,5 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию 273,2 тыс. жителей Псковской области.

По данным регионального оперштаба, в области число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 74 106 человек, выздоровел 69 651, 1 386 умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Действует система ковид-сертификатов. Введена обязательная вакцинация для работающих в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.