В Новосибирской области впервые за два месяца зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусом на 2% зафиксировали в Новосибирской области, где на протяжении девяти недель наблюдалось снижение этого показателя. В будущем количество заболевших может значительно увеличиться, сообщил в понедельник на оперативном совещании облправительства глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

"Заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю - 1 725 случаев. Отмечается, что мы получили незначительный рост заболеваемости на 2%. Среднесуточный недельный темп прироста составляет 0,25, коэффициент распространения больше единицы, что свидетельствует о напряженной сложной обстановке с тенденцией к росту", - сказал он.

Щербатов добавил, что в регионе за неделю был увеличен объем тестирований - за неделю проведено более 55 тыс. исследований. "По сравнению с прошедшей неделей мы получили рост количества тестов практически на 8%", - пояснил он.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что регион стоит на пороге пятой волны коронавируса, однако пока вводить новые ограничительные меры не планируется. "По объективной статистике все предпосылки для начала пятой волны есть. Мы пока ситуацию не подталкиваем по введению каких-то новых ограничительных мер, но мы должны сконцентрироваться на обеспечении полного, стопроцентного выполнения действующих на данный момент ограничительных мер и мер санитарной безопасности по рекомендациям Роспотребнадзора", - подчеркнул он.

В Новосибирской области, где ежедневно COVID-19 подтверждается у более чем 200 человек, с 12 октября введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от коронавируса обязали также курьеров и работников гостиниц.

С 30 октября в регионе действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий. С 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев. С 20 декабря QR-код также необходимо будет предъявить для пользования услугами салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов. Кроме того, с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года было приостановлено посещение аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат и площадок. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Новосибирской области продлен до 1 апреля 2022 года.

По данным оперативного штаба на утро 23 января, в регионе зарегистрировано 100 595 случаев коронавируса (плюс 248 за сутки), в том числе у 11 490 детей. 72 148 пациентов выздоровели (плюс 291 за сутки).