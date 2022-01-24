В Липецкой области выполнение плана по вакцинации от коронавируса приблизилось к 96%

ТАСС, 24 января. Медики в Липецкой области привили от коронавируса более 719,4 тыс. человек, дважды вакцинированы почти 699,7 тыс. жителей, что составляет 95,8% от плана по вакцинации взрослого населения региона. Об этом сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы администрации региона.

"Привито однократно 719 407 человек. Двукратно привито 699 692 человека", - сообщила она.

По данным пресс-службы администрации региона, ревакцинацию прошли более 213 тыс. человек. Всего в регионе планируют привить 80% взрослого населения, или 730 008 тыс. человек. В настоящее время в больницах региона для пациентов создано 1 400 коек, из них 45% свободны, разработан план поэтапного развертывания в короткие сроки в инфекционных госпиталях до 4 тыс. коек. В регионе отмечен новый рост заболеваемости ковидом: с 3 января к 23 января ежесуточное число заражений выросло в 3,1 раза - с 90 до 282.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено 87 825 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 032 человека, 2 975 умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, для прохода в ряд учреждений общепита, театры, музеи необходимо показать ковид-сертификат.