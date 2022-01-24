Прокуратура требует признать геноцидом военные преступления фашистов в Ростовской области

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Прокуратура обратилась в суд для признания геноцидом преступлений нацистов в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

История Международного Военного Трибунала в Нюрнберге глазами прессы Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурор Ростовской области подготовил и подписал заявление в Ростовский областной суд о признании военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области", - отметили в ведомстве. Там уточнили, что прокуратура Ростовской области направила заявление в Ростовский областной суд.

В Генпрокуратуре сообщили, что основанием для обращения в суд стали результаты кропотливой работы прокуроров во взаимодействии с ФСБ и СК России, в ходе которой были изучены многочисленные архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны в городах Миллерово и Сальск Ростовской области.

"На данных и иных территориях области в период ее оккупации действовали прибывшие вслед за частями вермахта специальные карательные подразделения и сформированные ими вспомогательные структуры. В 1941-1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, использовали иные способы уничтожения людей, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы", - отметили в ведомстве.

За период временной оккупации области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками уничтожено не менее 126 тыс. мирных советских граждан и военнопленных.

"Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев, материалами Чрезвычайной государственной комиссии, актами районных и городских комиссий, докладными записками и информациями органов безопасности о положении в городах и районах Ростовской области, зверствах и злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в период оккупации", - добавили в Генпрокуратуре.

Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов.