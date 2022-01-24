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Пандемия COVID-19

Первые 12 случаев заражения штаммом "омикрон" выявили в Алтайском крае

Среди заболевших 11 взрослых и один ребенок дошкольного возраста

БАРНАУЛ, 24 января. /ТАСС/. Первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Алтайском крае у 12 жителей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора РФ в понедельник.

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"Согласно результатам лабораторного исследования биологического материала заболевших COVID-19, направленных на исследование в ФКУЗ "Иркутский научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора, наличие штамма "омикрон" официально подтверждено у 12 жителей Алтайского края. Среди заболевших 11 взрослых и один ребенок дошкольного возраста, все они проживают на территории Барнаула", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из 11 взрослых четыре человека имеют постоянное место работы, ребенок не посещал детсад с 28 декабря. Один из заболевших вернулся из зарубежной поездки в Доминиканскую республику, еще один заболевший почувствовал признаки недомогания после поездки на горнолыжный курорт Шерегеш Кемеровской области. Все остальные инфицированные Алтайский край не покидали.

"Все граждане, у которых было подтверждено наличие штамма "омикрон" изолированы, находятся на лечении. Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме", - подчеркивается в сообщении.

Всего в регионе начала пандемии коронавирус подтвержден у 126 992 человек. Полностью вакцинированы 1 млн 104 тыс. 409 человек.

Теги
РоссияАлтайский крайПандемия COVID-19
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