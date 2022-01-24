В Тюменской области полностью завершат ликвидацию незаконных свалок в 2025 году

ТЮМЕНЬ, 24 января. /ТАСС/. Рекультивацию и ликвидацию незаконных свалок в Тюменской области власти региона планируют полностью завершить в 2025 году. Об этом в понедельник журналистам сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

"Ликвидацию и рекультивацию незаконных свалок в Тюменской области планируется полностью завершить в 2025 году. Доля ликвидированных и рекультивированных незаконных свалок - один из важнейших показателей региональной госпрограммы "Недропользование и охрана окружающей среды". В 2020 году он составлял 45%, в 2021 году - 49,9%, план на 2022 год - 51,8%", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор региона Александр Моор, стратегической целью является создание в Тюменской области эффективной системы обращения с отходами, минимизация экологического ущерба. "Поэтому очень важно не допускать появления новых нелегальных свалок", - сказал Моор.