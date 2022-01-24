Партия "Зеленые" предложила чипировать и стерилизовать домашних собак

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российская партия "Зеленые" выступает за доработку закона об ответственном обращении с животными, среди ее предложений - обязательное чипирование и стерилизация домашних собак и кошек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ проанализирует случаи гибели людей от нападения собак в различных регионах России и подготовит предложения по совершенствованию законодательства для исключения подобных происшествий. Такое решение было принято после инцидента в Забайкальском крае. Там из-за нападения бездомных собак погибла семилетняя девочка, возбуждено уголовное дело.

"Зеленые" настаивают на разработке комплексных мер. Среди них должны быть и обязательное чипирование домашних животных, поддержка государственных и частных приютов, а также тех, кто берет животных из приютов, штрафы для тех, кто бросает своих питомцев на произвол судьбы, штрафы за самовыгул. Одной из мер, чтобы на российских улицах не было безнадзорных животных, может стать обязательная стерилизация домашних животных по европейскому опыту. Наконец, ответственное обращение с животными должно стать частью экологического образования и воспитания", - говорится в сообщении.

По словам лидера "Зеленых" Андрея Нагибина, проблема бродячих животных стоит очень остро. Партия направит официальное обращение к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой провести на площадке Госдумы и профильных комитетов круглые столы с участием общественности, малых партий. "Зеленые" предлагают сделать Кодекс по ответственному обращению с животными, урегулировать их размножение и численность, а также прописать ответственность хозяев.

"Вопрос, что делать с бродячими собаками, буквально раскалывает общество на части. Необходимо, чтобы власти, партии, законодатели, зоозащитники нашли компромисс, и был принят комплекс мер, который позволит прекратить череду трагедий. Закон должен защищать и людей, и животных. Очевидно для всех, что "закон Бурматова" не работает. Пункты отлова с тесными клетками, куда едва помещается животное, стоят на холоде. Животных часто не кормят, экономя, нет кинологов, которые должны оценивать наличие агрессии. Факт стерилизации не спасает от агрессии. В итоге животные страдают, люди подвергаются опасности", - заявил Нагибин, чьи слова приводятся в предложении.

Экологи уверены, что система отлов - стерилизация - вакцинация - возврат в существующем виде работать не будет. Стерилизация не приносит результатов, возврат строго в прежнюю среду обитания часто производится с нарушениями, например, выпускают в леса без кормовой базы, на территорию социальных учреждений. При этом в партии напомнили, что сегодня в России более 4 миллионов бездомных кошек и собак.