В Ленобласть поступила первая партия вакцины для подростков "Спутник М"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Первая партия вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М" поступила на склад Ленобласти в количестве 720 доз. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона.

"На склад "Ленфарм" поступила первая партия вакцины для подростков "Спутник-М". Пока партия небольшая - всего 720 комплектов. В ближайшее время будет определено, в какие учреждения направят препарат", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, для того, чтобы провести профилактику от коронавируса у детей с 12 до 17 лет в Ленобласти, необходимо порядка 35 тыс. комплектов вакцины.

Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М" для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.