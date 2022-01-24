В Москве Главclub могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Клуб Главclub может закрыться на 90 суток за нарушение мер против COVID-19 во время концерта Ssshhhiiittt. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

"Инспекторским составом ОАТИ совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и полиции в ходе мониторинга соблюдения концертными площадками режима повышенной готовности были выявлены нарушения во время концерта Ssshhhiiittt! в клубе Главclub, который расположен по адресу: ул. Орджоникидзе, 11. Посетителями массово не соблюдались требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования", - сказал Романов.

Он добавил, что одновременно на концертной площадке по визуальной оценке находилось более 2 тыс. человек, что физически не позволяло организаторам обеспечить на площадке соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

По словам специалиста, за подобные нарушения клубу грозит штраф в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.