В Новосибирской области проведут вакцинацию поголовья КРС из-за вспышки ящура в Казахстане

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Вакцинацию поголовья крупного рогатого скота от ящура - острого инфекционного заболевания, которому наиболее подвержены молодые парнокопытные, проведут в Новосибирской области из-за вспышки заболевания на территории соседнего Казахстана. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании правительства региона глава областного Минсельхоза Евгений Лещенко.

Россельхознадзор с 12 января ввел запрет на ввоз животных и продукции животноводства из Казахстана из-за ухудшения эпизоотической обстановки по ящуру.

"В связи с возникновением очагов ящура в республике Казахстан и отдельных регионах РФ возникла реальная угроза завоза вируса ящура на территорию Новосибирской области. Вчера в Новосибирскую область авиатранспортом поступила первая партия вакцины. Поступило 460 тыс. доз, этого достаточно для первого этапа вакцинации всего поголовья рогатого скота", - сказал Лещенко.

Ранее вывоз говядины из Новосибирской области ограничен в связи с отсутствием у коров вакцинации от ящура. Вывоз прекращен по требованиям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), в страны-члены которой входит Россия.

Как ранее сообщали ТАСС в управлении ветеринарии региона, в августе 2019 года вакцинация КРС в регионе была прекращена в целях признания всей территории России благополучной по ящуру без вакцинации, что позволяет сельхозпредприятиям экспортировать свою продукцию за пределы РФ без ограничений. В июне 2019 года большая часть территорий подтвердила этот статус, однако Новосибирская область не вошла в их число. Статус региона был не признан МЭБ из-за близости к Казахстану, где существует постоянная угроза инфекционных заболеваний животных.

В управлении отмечали, что запрет на вывоз распространяется только на непереработанную продукцию. Все изделия из говядины, изготовленные в Новосибирской области, могут быть отправлены в другие регионы.

О болезни

Ящур - острая инфекционная болезнь, характеризующаяся появлением пузырьков и эрозий на слизистой ротовой полости. Болезнь встречается во всех частях земного шара, главным образом в сельскохозяйственных странах. Источником инфекции являются больные животные, особенно крупный рогатый скот, а также свиньи, овцы и козы. Особенно тяжело болеют молодые животные, среди которых отмечается большая смертность.