В Северной Осетии государственный театр отменил спектакли в январе из-за коронавируса

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 января. /ТАСС /. Северо-Осетинский государственный академический театр имени В.В. Тхапсаева отменил спектакли, запланированные на январь. Как сообщили в пресс-службе театра, это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

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"Друзья! Мы вынуждены сообщить, что спектакли, запланированные до конца января - отменяются. Такое решение принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

Купленные билеты можно вернуть или прийти по ним на другие спектакли, когда работа будет возобновлена.

За прошедшую неделю, по сравнению с аналогичным периодом позапрошлой недели, заболеваемость ковидом выросла на 10,5%. Вместе с тем на 4,7% снизилась обращаемость в ковидные госпитали республики.

В ковид-стационарах региона находятся 500 человек. В республике свободный коечный фонд составляет 34%.