В Курганской области планируют привить от коронавируса более 44 тыс. подростков

ТАСС, 24 января. Курганские медики планируют вакцинировать от коронавируса 44,4 тыс. детей старше 12 лет после поступления необходимой вакцины. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе губернатора области.

"Планируется привить [вакциной от коронавируса] 44 450 подростков от 12 лет", - сообщили в пресс-службе. Пока вакцина в регион не поступила, уточнили в пресс-службе.

Минздрав РФ в ноябре зарегистрировал вакцину "Спутник М" для подростков 12-17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано более 52 тыс. случаев заражения коронавирусом. Ранее в регионе ужесточили антиковидные ограничения, которые были ослаблены на период новогодних праздников: с 16 января организации общественного питания могут работать только до 23:00, за исключением общепита на вокзалах, в здании аэропорта и некоторых других предприятий питания. При этом в регионе отменили до 1 февраля требование предъявлять ковид-сертификаты при посещении заведений общепита, торговых и торгово-развлекательных центров, торговых объектов площадью более 1 000 кв. м, учреждений культуры и спорта, гостиниц, санаториев, бытовых услуг и других организаций. В области продолжают действовать режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и ряд других ограничений.