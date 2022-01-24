Около 100 мероприятий включили в сводный план к 100-летию Адыгеи

ТАСС, 24 января. Около 100 мероприятий включены в сводный план к 100-летию образования Республики Адыгея, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на расширенном заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи.

На совещании было отмечено, что в Адыгее вырос индекс выпуска товаров и услуг. По итогам 2021 года он составил 109%. Реальные доходы населения повысились на 7,4%. Ежегодно растут и собственные доходы республики. Темп роста к предыдущему году составил 126,8%. Несмотря на высокую налоговую собираемость, дотации на выравнивание из федерального бюджета составили около полумиллиарда рублей.

"За последние годы построены новые школы, детские сады, идет ремонт спортивных залов для детей и взрослых, - процитировали ТАСС слова вице-премьера в его аппарате. - План мероприятий на 2022 год также должен включать не только культурные и образовательные мероприятия, но и инфраструктурные проекты. Жители должны видеть, что в этом году запланировано масштабное строительство школ, медицинских центров, поликлиник, ФАПов, дорог, проведение работ по благоустройству. Сводный план состоит из около 100 мероприятий. И самое важное, что он подготовлен с учетом запроса граждан".

Обратная связь с населением по проблемным вопросам, как отметил Чернышенко, позволила правильно расставить приоритеты и сфокусировать ресурсы на самых важных направлениях. Правительство продолжит поддерживать регион во всех начинаниях, направленных на повышение качества жизни в республике. Вице-премьер напомнил, что президент Владимир Путин объявил 2022 год Годом народного искусства и нематериального культурного наследия. В рамках юбилея республике необходимо сделать акцент на сохранение и развитие культурного наследия и народных художественных промыслов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что республика третий год активно реализует план по празднованию своего 100-летия за счет нацпроектов, госпрограмм и индивидуальной программы социально-экономического развития. В регионе построено семь детских школ искусств и 31 дом культуры, создано 10 модельных библиотек. В этом году планируется начать строительство трех домов культуры и провести капремонт двух детских школ искусств и девяти домов культуры. По его мнению, кульминацией празднования 100-летия региона должны стать дни республики в Москве, намеченные на сентябрь.