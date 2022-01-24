На Ямале в 2022 году появятся новые беспилотники для выявления лесных пожаров

ТАСС, 24 января. "Ямалспас" получит в этом году два новых беспилотных летательных аппарата (БЛА) для отслеживания лесных пожаров на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"В этом году у "Ямалспаса" появится два новых беспилотника. Благодаря наращиванию группировки беспилотников и сети радиоретрансляторов 70% территории будет контролироваться дистанционно, то есть оператор БЛА с наземного пункта управления в Салехарде сможет получать видеоизображение с беспилотных авиационных систем "Орлан-10" буквально от западной границы округа до восточной границы с Красноярским краем", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора Ямала, директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Аркадия Бессонова.

В настоящее время на территории Ямала сформирована группировка сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. Ее общая численность - около 6 тыс. человек.

Развитие аварийно-спасательной и противопожарной служб региона осуществляется по принятой дорожной карте со сроком реализации до 2035 года. До этого времени планируется приобрести 319 единиц техники и создать 14 новых подразделений противопожарной службы.