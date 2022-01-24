В Северной Осетии все образовательные учреждения переведут на дистанционку с 25 января

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 января. /ТАСС/. Все образовательные учреждения в Северной Осетии переведут с 25 января на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидобстановки. Такое поручение дал глава республики Сергей Меняйло в связи с рекомендациями республиканского управления Роспотребнадзора.

"Предварительно решения следующие - перевод с завтрашнего дня на дистанционное обучение всех классов учреждений среднего и профессионального образования, - сказал Меняйло на заседании оперштаба. - С 25 по 29 января приостанавливаем деятельность спортивных школ и учреждений дополнительного образования".

При этом в школах будут сформированы дежурные классы для детей, у кого родители работают в системе жизнеобеспечения.

По поручению главы региона, дети из малоимущих семей, которые обучаются в 5-11-х классах будут обеспечены продуктовыми наборами на время дистанционного обучения. Также Роспотребнадзор рекомендовал перевести на дистанционку вузы республики. Детские сады будут работать в обычном режиме.

За прошедшую неделю, по сравнению с аналогичным периодом позапрошлой недели, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией выросла на 10,5%. Вместе с тем на 4,7% снизилась обращаемость в ковидные госпитали республики. В ковид-стационарах региона находятся 510 человек. В республике свободный коечный фонд составляет 34%.