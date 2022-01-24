В Нижегородской области спрос на вакцинацию вырос на 15% за неделю

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 января. /ТАСС/. Спрос на вакцинацию от коронавируса в Нижегородской области, где с середины января начался рост заболеваемости, вырос за неделю на 15%. Об этом в понедельник на своей странице в Instagram сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"На 15% вырос спрос на вакцинацию от ковида за прошедшую неделю в Нижегородской области. Вакцина значительно снижает риски тяжелого течения болезни", - написал замгубернатора.

Так, по последним данным, вакцинацию первым компонентом в Нижегородской области прошли 1 млн 829,8 тыс. человек, двумя компонентами - 1 млн 758,2 тыс. жителей. Всего в регионе проживает почти 3,2 млн человек. Коллективный иммунитет достигает 65,2%.

Ранее в регионе выявили первые 10 случаев заражения штаммом "омикрон". Министр здравоохранения региона сообщил, что средний инкубационный период заболевания составляет примерно три дня, средний срок длительности болезни у вакцинированных около пяти дней, у невакцинированных - более 12 дней.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе с середины января начался рост числа заражений. Так, если 18 января было выявлено 322 случая, то уже 22 числа зарегистрировали 1 358 случаев - максимум с начала пандемии. В регионе введен масочный режим, обязательная вакцинация для сотрудников отдельных социально значимых сфер. Всего в регионе зарегистрировано 242,6 тыс. заражений коронавирусом, 224,5 тыс. человек выздоровели, 10,3 тыс. - летальные случаи.