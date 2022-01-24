В Минцифры прокомментировали сообщения о критике проекта о работе сетей при ЧС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Проект постановления правительства, разработанный Минцифры, о приоритетном использовании или приостановлении работы сетей связи при возникновении ЧС, не предполагает отключения связи при проведении массовых несанкционированных акций. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"Положение дает полномочия Минцифры России вводить ограничения только при ЧС природного и техногенного характера и не является основанием ограничения сетей связи и средств связи при проведении массовых несанкционированных акций", - уточнили в министерстве.

Данное постановление может вступить в силу в 2022 году и заменить постановление правительства РФ от 2004 года "Об утверждении положения о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". В новом документе указано, что номер "112" станет приоритетным, он будет всегда доступен гражданам, поскольку является номером экстренных служб. В случае возникновения ЧС при наличии емкостей сети абонент сможет осуществлять звонки и передавать сообщения. Однако при вызове на номер "112" ему будет отдаваться приоритет.

"Таким образом, осуществляется приоритизация абонентов. Экстренные службы, органы охраны правопорядка, так называемые приоритетные пользователи (МВД, МЧС и прочие), смогут разместить свои средства связи в сооружениях связи и антенно-мачтовых сооружениях операторов связи и обеспечить их электропитанием. Таким образом, те службы, которые участвуют в ликвидации ЧС, всегда будут на связи", - добавили в министерстве.

История вопроса

В понедельник газета "Коммерсантъ" писала о том, что Минэкономразвития раскритиковало данный проект, который предполагает, что во время ЧС природного и техногенного характера операторы связи должны предоставить приоритет в пользовании связью силовым ведомствам, МЧС, спецслужбам и другим ведомствам, отключая обычных пользователей. Операторы также должны проводить тренировки для определения готовности сетей к выполнению мероприятий при возникновении ЧС.

По данным "Коммерсанта", Минэкономразвития отмечает, что в действующем законодательстве необходимость, порядок и сроки проведения таких тренировок не закреплены, поэтому пункт необходимо исключить. Также министерство требует уточнить срок действия постановления, который не должен превышать шесть лет. В целом, по мнению МЭР, документ приведет к необоснованным расходам бизнеса и государства, уточняет газета.

ТАСС направил запрос в Минэкономразвития.