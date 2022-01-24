Интерес к получению образования онлайн вырос в ЕС на фоне пандемии

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Доля жителей ЕС, проходивших онлайн-курсы или использовавших учебные онлайн-материалы, в возрасте от 16 до 74 лет составила 27% в 2021 году, что на 9 процентных пунктов выше, чем в 2019 году и на 4 - больше, чем в 2020 году. Как сообщило в понедельник европейское статистическое агентство Eurostat, такой рост связан с тенденцией ограничения социальных контактов из-за эпидемии коронавируса.

До пандемии доля проходивших обучение онлайн жителей ЕС увеличилась с 2017 по 2019 год на 2 процентных пункта (с 16% до 18% соответственно).

Доля людей, проходивших онлайн-обучение в прошлом году, выросла во всех странах ЕС по сравнению с 2019 годом, за исключением Румынии, где этот показатель снизился на 4 п.п. Наиболее заметное увеличение наблюдалось в Нидерландах (+21 п.п.), в Люксембурге и в Словении (+19 п.п. каждая), в Греции (+18 п.п.).

Наибольший интерес к онлайн-обучению проявляли молодые жители ЕС в возрасте от 16 до 24 лет. В 2021 году 39% молодых людей сообщили о том, что посещали онлайн-курсы, а 49% использовали онлайн-учебные материалы, по сравнению с 23% и 27% соответственно среди взрослых в возрасте от 25 до 34 лет и 20% и 23% среди взрослых в возрасте от 35 до 44 лет. У пожилых жителей ЕС (в возрасте от 65 до 74 лет) эти показатели составили 3% и 4%.