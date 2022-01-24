Власти Тувы введут новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19 и "омикрона"

ТАСС, 24 января. Власти Тувы планируют в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусной инфекцией на две недели приостановить плановую работу медицинских организаций, работу детских садов, ввести дистанционку для студентов средних учебных заведений и школьников с первого по восьмой классы. Также предлагается до 1 апреля приостановить работу учреждений культуры и сферы услуг, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

В Туве зарегистрирован резкий рост заболеваемости: если на предыдущей неделе регистрировалось в среднем по 20 случаев в день, то за прошлую неделю - уже 103 случая в день. За прошедшие сутки заболели 252 человека. На сегодня в республике выявлено 14 случаев заболевания штаммом "омикрон", среди которых 11 носит местное распространение, что свидетельствует о начале внутреннего распространения данного варианта коронавируса.

"Предложено с 25 января до 7 февраля 2022 года перевести на дистанционное обучение школьников с первого по восьмой классы, студентов средних учебных заведений, временно приостановить работу детских дошкольных учреждений, в каждом дошкольном учреждении обеспечить функционирование дежурных групп, временно приостановить плановую работу медицинских организаций в целях обеспечения полного комплекса медицинской помощи для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с переводом медицинских организаций на экстренный формат работы", - сообщили в пресс-службе.

Также предложено приостановить до 1 апреля работу кинотеатров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений, центров и домов культуры, компьютерных клубов, библиотек, музеев, посещение гражданами религиозных объектов, бассейнов, саун, массажных и спа-салонов, фитнес-центров, парикмахерских, салонов красоты, работу физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных объектов, автошкол, пансионатов. Кроме того предложено приостановить до 1 апреля личный прием граждан в организациях.

Руководителям предприятий, независимо от организационно-правовой формы деятельности, необходимо перевести на дистанционную форму работы до 50% работников. В обязательном порядке на дистанционку до 1 апреля должны быть переведены работники с инвалидностью, старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в республике с начала пандемии зафиксировано 32,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели почти 31 тыс. человек, умерли 332. Коллективный иммунитет в регионе составляет 78,3%. В связи с выявлением "омикрона" в регионе власти уже запретили до 1 апреля все массовые мероприятия.