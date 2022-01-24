ВОЗ сообщила, что в 34 странах от ковида привиты менее 10% населения

ЖЕНЕВА, 24 января. /ТАСС/. Поставленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цель достичь 70-процентного охвата населения во всех странах прививками от коронавируса к середине 2022 года все еще далека от достижения: в 86 странах вакцинировано менее 40% жителей, а в 34 государствах - менее 10%. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Женеве гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы все еще далеки от достижения 70%-ного охвата [вакцинацией] во всех странах", - сказал он, добавив, что "34 государства все еще не смогли вакцинировать [и] 10% своего населения, а 86 государств вакцинировали менее 40%".

"Пандемия COVID-19 вступает сейчас в третий год, и мы находится на критическом этапе", - продолжил глава ВОЗ. Он призвал мировое сообщество к совместной работе, чтобы "положить конец острой фазе пандемии". Как подчеркнул Гебрейесус, сейчас для этого "имеются все инструменты", однако "их нужно использовать на равноправной основе и мудро".

Гендиректор напомнил, что о важности обеспечения равенства в доступе к вакцинам свидетельствует опыт борьбы с ВИЧ и "другие глобальные вызовы". Эти "уроки" говорят о том, что при помощи одних только рыночных механизмов невозможно достичь такого равенства, констатировал он, обратив внимание на важную роль в борьбе с ковидом международного механизма доступа к вакцинам COVAX и международного партнерства, получившего название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (ACT-Accelerator).

Пресс-конференция была посвящена итогам встречи гендиректора ВОЗ с германским министром по вопросам экономического сотрудничества и развития Свеньей Шульце. Гебрейесус поблагодарил Германию за поддержку в борьбе с пандемией коронавируса, а также за ее "усилия по формированию более крепкой многосторонней системы здравоохранения".