В Минпросвещения заявили, что преподаванию истории в школах уделяется пристальное внимание

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Минпросвещения России уделяет пристальное внимание вопросам развития качества преподавания истории в школах. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе министерства, комментируя информацию о разрабатываемой концепции преподавания учебного курса всеобщей истории.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на руководителя Института всеобщей истории РАН, сопредседателя Российского исторического общества (РИО) Александра Чубарьяна сообщила, что в концепции планируется не делать акцент на Европе и уделить больше внимания странам Азии, Африки и Латинской Америки. Академик сообщил, что к 15 марта будет завершен сбор замечаний к документу, а в конце апреля доработанный проект направят в Минпросвещения РФ.

"Вопросам развития качества преподавания истории и историческим знаниям уделяется сейчас самое пристальное внимание, помимо непосредственной школьной программы этой задаче подчинен и широкий ряд государственных проектов и программ, вовлекающих детей в этот предмет. Среди ярких примеров - проект "Без срока давности" по сохранению исторической памяти", - прокомментировали в пресс-службе министерства.

В министерстве добавили, что недавно были обновлены стандарты начального общего и основного общего образования, в них в том числе внесено следующее требование к результатам обучения учебного предмета "История России. Всеобщая история": умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ - начала XXI вв.

Кроме того, с целью совершенствования исторического образования была одобрена концепция преподавания учебного курса "История России". Она была разработана при участии Российского исторического общества и Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания, ее составной частью является историко-культурный стандарт, содержащий принципиальные оценки ключевых событий прошлого.

"Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Институтом стратегии развития образования РАО" разработаны примерные рабочие программы учебных предметов "История России. Всеобщая история", "Обществознание" и учебного модуля "Введение в Новейшую историю России", - добавили в пресс-службе.

Об историко-культурном стандарте

Историко-культурный стандарт включает в себя перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе, принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также перечень "трудных вопросов истории", вызывающих острые дискуссии в обществе. Сейчас учебники по истории, чтобы попасть в федеральный перечень, должны пройти экспертизу на соответствие историко-культурному стандарту.