В Пермском крае впервые выявили свыше 1 тыс. случаев заражений коронавирусом за сутки

ПЕРМЬ, 24 января. /ТАСС/. Максимальное число заражений коронавирусом за сутки выявили в Пермском крае - 1 045. Это примерно на 15% больше, чем было выявлено накануне, сообщило в понедельник региональное управление Роспотребнадзора.

"На 24 января выявлено 170 965 подтвержденных случая заболевания COVID-19, за последние сутки - 1 045", - говорится в сообщении. В воскресенье сообщалось о 916 случаях.

Больше половины случаев зарегистрировано в Перми - 86,7 тыс. Показатель заболеваемости составил 6 577,5 на 100 тыс. населения, регион занимает 49-е место среди субъектов РФ. Коллективный иммунитет, по данным сайта стопкоронавирус.рф, составляет 66,7%.

До 1 февраля в Пермском крае действует ряд ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора власти обязали вакцинировать 80% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий, за исключением матчей и тренировок профессиональных клубов и команд, которые могут проводиться по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время.