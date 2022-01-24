Ростовское УФАС не выявило роста цен на ПЦР-тесты на коронавирус

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 января. /ТАСС/. В Ростовской области не зафиксировали рост цен на ПЦР-тестирования на коронавирус с начала этого года. Об этом в понедельник на заседании оперштаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ростовской области Вадим Корнеев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее поручил ФАС до 1 февраля проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты на коронавирус.

"В ходе начатого мониторинга цен на ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию с начала текущего года роста цен не установлено. В течение сентября-декабря прошлого года наблюдалось снижение цен на ПЦР-исследования как государственными, так и частными учреждениями здравоохранения. Снижение цен в указанный период составило от 9 до 44%", - сказал Корнеев.

Он отметил, что на 21 января этого года установлено, что стоимость ПЦР-тестирования в Ростовской области составляет от 1 100 до 2 000 рублей без дополнительных услуг. Самые низкие цены установлены частными медицинскими учреждениями. Стоимость в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения выше от самой низкой цены на 28-61%.

Ростовская область занимает седьмое место среди субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 204 305, выздоровели 182 746 человек, умерли 9 953. Коэффициент распространения инфекции - 1,5. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.