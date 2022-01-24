В пяти муниципалитетах Адыгеи из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

МАЙКОП, 24 января. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в четырех районах Адыгеи и городе Адыгейске в связи с прогнозом об обильных осадках, сообщили ТАСС в понедельник в региональном комитете по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

"Режим "Повышенная готовность" введен в Тахтамукайском, Красногвардейском, Теучежском, Кошехабльском районах и городе Адыгейске в связи с обильными осадками в виде снега, усилении ветра", - сказали в комитете.

В Тахтамукайском районе зафиксированы точечные индивидуальные отключения электроснабжения в домовладениях, ведутся ремонтные работы. На систему "112" из-за обильного снега поступает множество обращений от жителей по поводу обрушения навесов и падения деревьев, уточнили в комитете.

Территория республики остается под действием циклона. Вероятность осадков в виде мокрого снега сохраняется на ближайшие сутки, возможно налипание мокрого снега и обрывы ЛЭП. На дорогах сохраняется сложная ситуация из-за снежного наката и гололедицы, рассказала ТАСС заместитель руководителя Гидрометцентра Адыгеи Виктория Гусева.

"По данным метеостанции Адыгейского ЦГМС, осадков "опасное явление" в республике пока не наблюдалось. Максимальная высота снега в Гузерипле - 49 см, меньше всего в Майкопе - 5см. Из-за небольшой положительной температуры воздуха в дневные часы снег может начать таять, вероятны подтопления территорий муниципалитетов поверхностными водами, особенно там, где забиты ливневки, пониженные участки местности", - сказала она.

По состоянию на понедельник уровни рек в норме, добавила собеседница агентства.