В Тамбовской области выявили первый случай заражения штаммом "омикрон"

ТАМБОВ, 24 января. /ТАСС/. Первый случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Тамбовской области у мужчины 55 лет, который приехал из отпуска в Доминиканской республике. Об этом в понедельник сообщил врио губернатора региона Максим Егоров.

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"К сожалению, один случай "омикрона" у нас сегодня в регионе обнаружен. Это житель нашего города, привез его [вирус] из Доминиканской республики, 55 лет мужчине", - сообщил Егоров в прямом эфире на телеканале "Россия-24".

Глава региона подчеркнул, что система здравоохранения области заблаговременно готовилась к новому штамму. В частности, сегодня в области создано около 1,2 тыс. ковидных коек, 35% из них свободны, при необходимости власти готовы развернуть еще порядка 700 мест.

Всего в Тамбовской области за время пандемии зарегистрировано 65 тыс. случаев ковида, прирост за сутки составил 228 случаев.