YouTube-каналы "Русского радио" и "Землян" могут восстановить в течение 10 дней

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Аккаунты радиостанции "Русское радио" и группы "Земляне" на YouTube могут быть восстановлены в течение 10 дней, если подавшие жалобу на нарушения авторских прав лица не инициируют судебный процесс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе YouTube в России.

"Это стандартный спор об авторских правах, когда несколько жалоб (страйков) от третьих лиц привели к временной блокировке двух упоминаемых каналов. После получения копирайт-страйков каналы могут делать встречные уведомления, и если третья сторона (подавшая жалобу сторона - прим. ТАСС) не инициирует судебный процесс в течение 10 рабочих дней, каналы будут восстановлены", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что видеохостинг никогда не выступает арбитром в делах о нарушении авторских прав, а только предоставляет технические средства обмена информацией между сторонами.

Ранее "Русская медиагруппа" сообщила о блокировке YouTube аккаунтов радиостанции "Русское радио" и группы "Земляне" после жалоб на нарушение авторских прав со стороны неизвестной компании. В "Русской медиагруппе" выразили надежду, что видеохостинг признает ошибочность решения и разблокирует каналы.