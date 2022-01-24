КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Краснодара возобновил прием и отправку самолетов, обслуживание рейсов было приостановлено из-за снегопада утром в понедельник. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

За прошедшие сутки в Краснодаре работа аэропорта приостанавливалась дважды из-за непогоды. В понедельник аэропорт Краснодара возобновил работу с 06:00, позже в связи с усилением ливневого снегопада и снижением коэффициента сцепления на взлетной полосе аэропорт вынужден был снова приостановить прием и выпуск самолетов.

"Аэропорт с 11:00 возобновил регистрацию на рейсы и отправку задержанных рейсов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Были задержаны 32 рейса, отменены 13, на запасные аэродромы ушли 11 самолетов.

В городах и районах Краснодарского края с 22 января в связи с непогодой введен режим повышенной готовности. По данным администрации Краснодарского края, 24 января во всех муниципалитетах действует штормовое предупреждение: в Сочи возможны сильный снег, налипание снега, в Апшеронском, Мостовском районах, а также горном кластере Сочи лавиноопасно.