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Фонд "Круг добра" получил право закупать лекарства сразу после их регистрации в России

Это касается и препарата "Золгенсма" - самого дорогого лекарства в мире для лечения спинальной мышечной атрофии

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Фонд "Круг добра" получил возможность закупать лекарства сразу после их регистрации в России, еще до поступления на рынок. Это касается и препарата "Золгенсма" для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

"Мы начнем с темы поддержки детей с тяжелыми заболеваниями. Правительство продолжает совершенствовать систему обеспечения их необходимыми лекарствами. Подписано постановление, которое позволит созданному по инициативе президента фонду "Круг добра" закупать препараты сразу же после их регистрации в России, еще до того, как они поступят на рынок", - рассказал глава кабмина.

В том числе это касается "Золгенсма" - самого дорогого лекарства в мире для лечения спинальной мышечной атрофии.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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