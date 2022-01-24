Более 1,5 тыс. детенышей родились у питомцев Московского зоопарка в 2021 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. детенышей родились у обитателей Московского зоопарка в 2021 году, среди них - редкие и исчезающие виды. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка.

"В 2021 году родилось рекордное количество детенышей - больше 1,5 тыс., среди них - редкие и исчезающие виды, которые занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России", - сказали в пресс-службе.

Там же уточнили, что первым в 2021 году появился на свет птенец кудрявого пеликана. Также потомством обзавелись черные аисты, полярные совы, фламинго, черношейные и черные лебеди, а также вылупился птенец венценосного журавля. В Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском появились на свет птенцы редчайшего даурского журавля, дрофы и стерха.

Кроме того, много детенышей родились и у млекопитающих. Так, появились на свет кустарниковые собачки, два детеныша кошачьего лемура, кенгуренок войли, малыши сони-полчка, нильского крылана и летучих мышей. Также пополнения были и у копытных. В частности, родились детеныши дагестанских туров, овцебыка, редкого такина, валлийской овечки и овечки Уэссан. В центре воспроизводства родились малыши северного лесного оленя, джейрана и такина.

"Наша особенная гордость среди тех, кто впервые стал родителями - дрофы. Это первое успешное получение птенцов в России от птиц, выращенных в зоопарке с юных лет. Как правило, птенцов получают их яиц, спасенных от гибели на полях. Специалисты центра воспроизводства смогли разработать методику вольерного содержания дроф, которая позволяет наладить эффективное общение самца с несколькими самками", - отметили в зоопарке.