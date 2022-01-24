Фадеев призвал Кадырова оставаться в правовом поле в высказываниях о членах СПЧ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал главу Чечни Рамзана Кадырова оставаться в правовом поле в связи с его высказыванием о члене СПЧ Игоре Каляпине.

Ранее Кадыров написал в своем Telegram-канале, что Игорь Каляпин является для него террористом.

"В любом случае нужно всегда оставаться в правовом поле и, предъявляя столь серьезные обвинения, о которых говорил глава Чечни в своем телеграм-канале, иметь такую же серьезную доказательную базу", - приводятся в понедельник слова Фадеева на сайте СПЧ.

Глава СПЧ отметил, что ему известно о непростых отношениях между Каляпиным и Кадыровым. "Но я хотел бы обратить внимание на то, что Игорь Каляпин является членом президентского совета, консультативного органа при главе государства. На эту должность он был назначен указом президента Российской Федерации, а, как известно, такие назначения в обязательном порядке сопровождаются соответствующими проверками", - подчеркнул Фадеев.

Сообщение Кадырова в телеграм-канале касалось ситуации вокруг задержания супруги судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Ранее некоторые СМИ сообщили о якобы попытке похищения в Нижегородской области Янгулбаева и его жены. Адвокат Наталья Добронравова сказала ТАСС, что жену судьи увезли из города на допрос неизвестные, представившиеся оперативниками. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полицейские действовали в соответствии с процессуальным законодательством РФ и предварительно согласовали действия с коллегами на местах. Позже министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев сообщил ТАСС, что Мусаева задержана за оскорбление сотрудника правоохранительных органов и находится в спецприемнике МВД России по Чечне.