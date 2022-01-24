В России за сутки госпитализировали 5 970 человек с коронавирусом

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 5 970, что на 3,9% меньше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

По данным штаба, количество госпитализаций снизилось в 49 регионах страны. По данным штаба, количество госпитализаций снизилось в 49 регионах и увеличилось в 34, еще в двух оно осталось на прежнем уровне.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 65 109, до 11 173 300. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,59%.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 21 714, до 10 045 336. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 89,9% от общего числа заразившихся. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 801 197, что соответствует уровню конца декабря 2021 года.

Число летальных исходов возросло за сутки на 655, до 326 767. Днем ранее было зарегистрировано 679 смертей из-за ковида. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,92%, следует из данных штаба.