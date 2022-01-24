В Подмосковье увеличили число выездных медбригад для помощи на дому

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Порядка 1,5 тыс. выездных бригад медиков будут обслуживать пациентов на дому в Московской области, неделю назад к работе привлекались порядка 800 бригад. Об этом в понедельник на совещании с правительством и главами городских округов сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Количество выездных бригад - если у нас неделю назад было 800 бригад, то с сегодняшнего числа обслуживать на дому будут 1,5 тыс. бригад. Это рост на 85%", - сказала Стригункова.

Она добавила, что количество кабинетов неотложной помощи в поликлиниках увеличили в 2,5 раза - они будут работать ежедневно. "Это те кабинеты, в которых пациенты могут получить медицинскую помощь без записи в порядке живой очереди, если температура невысокая или температуры в принципе нет. Если есть симптомы насморка или кашель, то людям не обязательно звонить в 122 - они могут приходить и получить всю необходимую медицинскую помощь", - пояснила Стригункова. По ее словам, такой режим работы продлится до спада заболеваемости.

Как сказала Стригункова, за минувшую неделю количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Московской области составило 4,5 тыс., при этом пиковый показатель был зафиксирован на уровне 7 056 заражений в сутки. "Количество госпитализаций у нас в сутки не растет - оно сохраняется на том же уровне, даже с небольшим снижением", - добавила она.