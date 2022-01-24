Мишустин заявил, что в РФ будет формироваться партнерство образования с предприятиями

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Образовательно-производственные кластеры планируется создать в России, чтобы учащиеся техникумов получали востребованные профессии. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

"Правительство утвердило правила предоставления грантов на поддержку образовательно-производственных кластеров, их создание предусмотрено в рамках новых социально-экономических инициатив, которые были разработаны для достижения национальных целей развития", - сказал председатель кабмина.

По его словам, "такие центры будут формироваться на основании партнерства колледжей и техникумов с профильными предприятиями реального сектора экономики". "Они позволят сформировать поток специалистов по направлениям, которые востребованы бизнесом, под целевой заказ и с соответствующим обновлением образовательной программы и учебных планов, а также требованиями к квалификации выпускников", - отметил глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что "всего за ближайшие три года планируется создать 210 кластеров". "Отбор проектов будет проводить Министерство просвещения на конкурсной основе, из федерального бюджета каждый из победителей получит 100 млн рублей", - объявил премьер и уточнил, что "остальные ресурсы смогут добавить предприятия-партнеры".

Председатель кабмина рассчитывает, что "такой подход позволит максимально приблизить систему среднего профессионального образования к потребностям и запросам работодателей, а молодым людям, прошедшим обучение, - быстрее найти работу".

На сайте правительства уточняется, что кластеры начнут создаваться с нынешнего года, по 70 в год. В федеральном бюджете на ближайшие три года на поддержку образовательно-производственных кластеров предусмотрен 21 млрд рублей - по 7 млрд рублей ежегодно. На выделяемые деньги колледжи будут закупать специальное учебное оборудование и разрабатывать вместе с предприятиями новые образовательные программы.